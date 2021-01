La pupa e il secchione 2021, anticipazioni: otto coppie su Italia 1 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Manca davvero poco alla prossima stagione de La pupa e il secchione. La messa in onda è prevista per il 21 gennaio in prima serata su Italia 1 e nel frattempo iniziano ad arrivare le prime anticipazione e le prime indiscrezioni sul programma tv. La certezza è che la conduzione sarà affidata ad Andrea Pucci e Francesca Cipriani e le vicende saranno ambientate in una grande villa vicino a Roma di cui per il momento non si conosce ancora il nome. Anche in questa nuova edizione, esattamente come la precedente non vedremo solo pupe e secchioni ma pure pupi maschi e secchione donne. Nonostante questa novità, sui social non mancano le polemiche per il fatto che, ancora una volta passi in televisione l’immagine di una donna oca che va avanti solo grazie al suo fisico. Ma in realtà il programma, con l’inserimento di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 gennaio 2021) Manca davvero poco alla prossima stagione de Lae il. La messa in onda è prevista per il 21 gennaio in prima serata su1 e nel frattempo iniziano ad arrivare le prime anticipazione e le prime indiscrezioni sul programma tv. La certezza è che la conduzione sarà affidata ad Andrea Pucci e Francesca Cipriani e le vicende saranno ambientate in una grande villa vicino a Roma di cui per il momento non si conosce ancora il nome. Anche in questa nuova edizione, esattamente come la precedente non vedremo solo pupe e secchioni ma pure pupi maschi edonne. Nonostante questa novità, sui social non mancano le polemiche per il fatto che, ancora una volta passi in televisione l’immagine di una donna oca che va avanti solo grazie al suo fisico. Ma in realtà il programma, con l’inserimento di ...

