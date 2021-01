“La proposta di matrimonio in diretta tv”. Sorpresone Maria Elena Boschi, la sua vita che cambia così (Di venerdì 15 gennaio 2021) Maria Elena Boschi, cosa accadrà con il suo Giulio Berruti? I riflettori si accendono sulla ripartenza dell’Isola dei Famosi. L’edizione 2021 promette molte sorprese e il pubblico italiano non sta più nella pelle. Il 5 marzo non è una data così tanto lontana per la nuova conduzione di Ilary Blasi, che guiderà i concorrenti in una nuova avventura. Tra i nomi anche quello di Giulio Berruti. Nelle ultime ore è stato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti a lanciare la notizia. La bella Maria Elena Boschi al centro dell’attenzione con il suo Giulio. Infatti il settimanale fa sapere a tutti che la produzione del reality avrebbe messo gli occhi sull’attore. Dunque per Giulio “sarebbe arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021), cosa accadrà con il suo Giulio Berruti? I riflettori si accendono sulla ripartenza dell’Isola dei Famosi. L’edizione 2021 promette molte sorprese e il pubblico italiano non sta più nella pelle. Il 5 marzo non è una datatanto lontana per la nuova conduzione di Ilary Blasi, che guiderà i concorrenti in una nuova avventura. Tra i nomi anche quello di Giulio Berruti. Nelle ultime ore è stato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti a lanciare la notizia. La bellaal centro dell’attenzione con il suo Giulio. Infatti il settimanale fa sapere a tutti che la produzione del reality avrebbe messo gli occhi sull’attore. Dunque per Giulio “sarebbe arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge ...

HizzieIsForever : RT @karliegan: Adua che dice a Dayane che direbbe di no a una proposta di matrimonio di Condor ?? #rosmello - VickHarmo18 : RT @InsigniaEl: Dayane: “se Giuliano viene qui e ti fa la proposta di matrimonio tu cosa fai?' Carlotta: “non lo fara e non voglio' #rosm… - justholdd : RT @InsigniaEl: Dayane: “se Giuliano viene qui e ti fa la proposta di matrimonio tu cosa fai?' Carlotta: “non lo fara e non voglio' #rosm… - corayros : RT @InsigniaEl: Dayane: “se Giuliano viene qui e ti fa la proposta di matrimonio tu cosa fai?' Carlotta: “non lo fara e non voglio' #rosm… - haroldsjuljet : ??CERCO?? Ragazza a cui fare finta proposta di matrimonio al concerto di Harry così da poter essere finalmente nota… -