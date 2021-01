La profezia che spaventa la Gran Bretagna per la scomparsa di uno dei corvi della Torre di Londra: “Il regno in grave pericolo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Merlina non torna più. Oramai alla Torre di Londra hanno perso ogni speranza. Il Ravenmaster Christopher Skaife l’ha ribadito pochi giorni fa. Dopo oltre un mese dall’ultimo avvistamento Merlina, il corvo femmina più celebre tra i sette presenti per tradizione nell’antico complesso reale londinese, non è più rientrata a dormire la sera vicino ai suoi compagni corvi. La scomparsa improvvisa del corvo più iconico e indipendente della Torre di Londra è riportata da tutti i giornali inglesi e anche dal New York Times. Già, perché dietro alla presenza oramai centenaria di questi uccelli in riva al Tamigi si cela una funesta leggenda: se i corvi scomparissero dalla Torre di Londra la Torre cadrebbe a pezzi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Merlina non torna più. Oramai alladihanno perso ogni speranza. Il Ravenmaster Christopher Skaife l’ha ribadito pochi giorni fa. Dopo oltre un mese dall’ultimo avvistamento Merlina, il corvo femmina più celebre tra i sette presenti per tradizione nell’antico complesso reale londinese, non è più rientrata a dormire la sera vicino ai suoi compagni. Laimprovvisa del corvo più iconico e indipendentediè riportata da tutti i giornali inglesi e anche dal New York Times. Già, perché dietro alla presenza oramai centenaria di questi uccelli in riva al Tamigi si cela una funesta leggenda: se iscomparissero dalladilacadrebbe a pezzi e ...

