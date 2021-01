La pittura rupestre di Sulawesi e l’arte del Paleolitico (Di venerdì 15 gennaio 2021) I ricercatori della Griffih University hanno scoperto in Indonesia delle incisioni rupestri più antiche di quelle delle grotte di Lascaux. La pittura rupestre di Sulawesi è una raffigurazione associata alla caccia. Il professor Maxime Aubert ha illustrato il ritrovamento archeologico sulla rivista Science advances. La caccia nella preistoria: anche le donne partecipavano Cosa rappresenta la Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) I ricercatori della Griffih University hanno scoperto in Indonesia delle incisioni rupestri più antiche di quelle delle grotte di Lascaux. Ladiè una raffigurazione associata alla caccia. Il professor Maxime Aubert ha illustrato il ritrovamento archeologico sulla rivista Science advances. La caccia nella preistoria: anche le donne partecipavano Cosa rappresenta la

Bassbara : RT @Agenzia_Italia: Scoperta in Indonesia la più antica pittura rupestre di animali - gallo_lucio : Scoperta in Indonesia la più antica pittura rupestre di animali - Marco_dreams : “Scoperta in Indonesia la più antica pittura rupestre raffigurante animali.” Uguali agli appunti che faceva Zaia d… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Scoperta in Indonesia la più antica pittura rupestre di animali - Agenzia_Italia : Scoperta in Indonesia la più antica pittura rupestre di animali -