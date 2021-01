La nuova ordinanza di Speranza: molte regioni italiane passano da gialle ad arancioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Dopo il decreto-legge del 14 gennaio e il dpcm del 15 gennaio per il contrasto alla pandemia di Covid-19, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che stabilisce le zone colorate delle regioni e province autonome italiane a partire da domenica 17 gennaio. In base agli ultimi dati del monitoraggio epidemiologico, tre quarti della nostra penisola diventerà zona arancione, mentre diverse regioni passano in zona rossa. Per tutti i territori, a prescindere dal colore, restano in vigore il coprifuoco notturno dalle ore 22 alle 05 del mattino (fino al 5 marzo) e il divieto di uscire dalla propria Regione o Provincia autonoma (fino al 15 febbraio). Le regole della zona rossa In zona ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Dopo il decreto-legge del 14 gennaio e il dpcm del 15 gennaio per il contrasto alla pandemia di Covid-19, il ministro della Salute Robertoha firmato l’che stabilisce le zone colorate dellee province autonomea partire da domenica 17 gennaio. In base agli ultimi dati del monitoraggio epidemiologico, tre quarti della nostra penisola diventerà zona arancione, mentre diversein zona rossa. Per tutti i territori, a prescindere dal colore, restano in vigore il coprifuoco notturno dalle ore 22 alle 05 del mattino (fino al 5 marzo) e il divieto di uscire dalla propria Regione o Provincia autonoma (fino al 15 febbraio). Le regole della zona rossa In zona ...

