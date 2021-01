La nuova “mappa” dell’Italia a colori dal 17 gennaio 2021 | 15 regioni tra zona rossa e arancione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladella nostra Italia cambia ancora, c’è chi fa dell’ironia in merito ma purtroppo, la situazione, continua a essere complicata. Dopo il fine settimana ingialla rafforzata per quasi tutta Italia, dal 17si cambia con zone gialle, zone arancioni e zone rosse. A predominare sarà la. In sette giorni passano da 5 a 15 leitaliane rosse o arancioni, in base al monitoraggio della Cabina di regia e alle richieste di alcune amministrazioni locali. L’indice Rt nazionale è di 1,09. Confermato il divieto di spostarsi tra lefino al 15 febbraio. Fino al 5 marzo sarà invece ancora valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori ...