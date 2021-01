“La neve è plastica!” il video fa il giro del web: l’esperto spiega cosa c’è sotto (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ultima teoria negazionista proveniente dalla Spagna ha fatto discutere molto negli ultimi giorni. Il video sulla presunta neve di plastica ha fatto il giro del web: scopriamo di cosa si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ultima teoria negazionista proveniente dalla Spagna ha fatto discutere molto negli ultimi giorni. Ilsulla presuntadi plastica ha fatto ildel web: scopriamo disi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

pokerexpress2 : “Questa è plastica, ci vogliono fregare”: in Spagna spuntano i negazionisti della neve – Video - Matteo_Morreale : RT @BarbascuraX: Tutti a sfottere i 'negazionisti della neve' spagnoli che dicono che la neve è plastica. Non ricordate che c'avevamo anche… - faustomamberti : @marciocapatonda può farci un trailer su questa cosa. - Mariate48641882 : RT @fabcet: Io spero di morire presto se il mondo prende questa piega di follia collettiva e complottiamo sconsiderato. Non sopporto piu' s… - TaniuzzaCalabra : Con i negazionisti della neve direi che abbiamo visto tutto. -