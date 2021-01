La musica che gira intorno streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Lache(il titolo è un omaggio al brano di Ivano Fossati), il nuovo show di Fiorella Mannoia che vuole celebrare il ruolo dellacome colonna sonora della nostra vita attraverso canzoni e storie interpretate da lei e dai numerosi ospiti presenti in studio. MaLacheintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Lo show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda inserata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Lache...