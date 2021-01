La musica che gira intorno stasera su Rai 1 con Fiorella Mannoia: tutti gli ospiti (Di venerdì 15 gennaio 2021) La musica torna nel venerdì sera di Rai 1. Con la speranza che tutti gli artisti possano tornare il prima possibile a esibirsi dal vivo, per il loro pubblico, ci aspettiamo di vedere stasera un grande spettacolo. Padrona di casa per la serata evento, Fiorella Mannoia che fa il suo ritorno in tv con un nuovo programma che celebra la musica e il suo valore nella vita di tutti noi. Due le serate evento in compagna di Fiorella Mannoia su Rai 1 il 15 e e il 22 gennaio. La cantante sarà protagonista della prima serata del venerdì su Rai 1, alle 21.25, con “LA musica CHE gira intorno”. In ogni serata condotta da Fiorella saranno presenti importanti personaggi del mondo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 gennaio 2021) Latorna nel venerdì sera di Rai 1. Con la speranza chegli artisti possano tornare il prima possibile a esibirsi dal vivo, per il loro pubblico, ci aspettiamo di vedereun grande spettacolo. Padrona di casa per la serata evento,che fa il suo ritorno in tv con un nuovo programma che celebra lae il suo valore nella vita dinoi. Due le serate evento in compagna disu Rai 1 il 15 e e il 22 gennaio. La cantante sarà protagonista della prima serata del venerdì su Rai 1, alle 21.25, con “LACHE”. In ogni serata condotta dasaranno presenti importanti personaggi del mondo ...

