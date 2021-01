La musica che gira intorno, la Mannoia è splendida. E Ambra fa un tuffo nel passato (Di sabato 16 gennaio 2021) Fiorella Mannoia porta in scena il primo di due appuntamenti straordinari: La musica che gira intorno è uno show imperdibile, con tantissimi ospiti incredibili ad allietare la nostra serata. La nuova trasmissione musicale di Rai1 segna il ritorno sul piccolo schermo di Fiorella Mannoia, che nella prima puntata de La musica che gira intorno è davvero splendida. L’appuntamento, in onda venerdì 15 gennaio in prima serata dal Teatro 1 di Cinecittà World, è un omaggio alla musica italiana, un tuffo nel nostro passato e nel nostro presente, ma anche uno sguardo al futuro. Il titolo dello show riprende l’omonima canzone di Ivano Fossati, un grande successo che ci ha regalato ... Leggi su dilei (Di sabato 16 gennaio 2021) Fiorellaporta in scena il primo di due appuntamenti straordinari: Lacheè uno show imperdibile, con tantissimi ospiti incredibili ad allietare la nostra serata. La nuova trasmissionele di Rai1 segna il ritorno sul piccolo schermo di Fiorella, che nella prima puntata de Lacheè davvero. L’appuntamento, in onda venerdì 15 gennaio in prima serata dal Teatro 1 di Cinecittà World, è un omaggio allaitaliana, unnel nostroe nel nostro presente, ma anche uno sguardo al futuro. Il titolo dello show riprende l’omonima canzone di Ivano Fossati, un grande successo che ci ha regalato ...

