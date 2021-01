La metamorfosi dei social network dopo il caso Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (di Francesco Giorgino, direttore del Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale, professore Content Marketing & Brand Storytelling) Politica e trasformazione digitale Uno dei problemi che ha dovuto affrontare la Sociologia della Comunicazione negli ultimi decenni è stato quello di riflettere sulla differenza che passa tra una concezione dei media come “tecnologie” e un’altra più articolata, anche perché finalizzata a mettere in evidenza le diverse forme di comunicazione e le diverse tipologie d’azioni, le regole in vigore e quelle auspicate, i modelli organizzativi e gli assetti burocratici più adoperati, il legame con la proprietà, il grado di autonomia di chi elabora e distribuisce i contenuti, i fattori economici ma anche quelli politici e culturali alla base dei processi produttivi. Ormai il sostantivo “medium” ha diversi significati e molte sono le ...