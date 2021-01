La maestra negazionista perde il lavoro: non usava mascherina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è un caso isolato considerando che recentemente ci sono stati provvedimenti disciplinari degli ordini professionali anche a carico di medici, infermieri e farmacisti ma Sabrina Pattarello, la maestra ‘no… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è un caso isolato considerando che recentemente ci sono stati provvedimenti disciplinari degli ordini professionali anche a carico di medici, infermieri e farmacisti ma Sabrina Pattarello, la‘no… L'articolo proviene da MeteoWeek.

