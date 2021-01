La lotta contro il tumore di Carolyn Smith: “Oggi farò la Tac. Sto pregando” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La coreografa e giurata di Ballando con le Stelle da cinque anni lotta contro un cancro al seno Tanto coraggio e forza contro la malattia che ormai da cinque anni la costringe a lottare. Carolyn Smith Oggi dovrà sottoporsi ad una Tac che servirà a valutare lo stato della malattia. A svelarlo questa mattina, dalla sua pagina Instagram è proprio Carolyn. “Buongiorno a tutti – scrive la 60enne su Instagram – Il mio cuore sta andando a mille all’ora e non ho corso. E’ solo il pensiero a fare PET e TAC”. “Una cosa buona c’è – aggiunge la giurata del varietà condotto da Milly Carlucci su RaiUno – non ho la tosse psicologica! A stare ferma per tanto e non muoversi, non tossire e? un’impresa. Ma ormai sono abituata. Sto pregando che tutto va ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) La coreografa e giurata di Ballando con le Stelle da cinque anniun cancro al seno Tanto coraggio e forzala malattia che ormai da cinque anni la costringe are.dovrà sottoporsi ad una Tac che servirà a valutare lo stato della malattia. A svelarlo questa mattina, dalla sua pagina Instagram è proprio. “Buongiorno a tutti – scrive la 60enne su Instagram – Il mio cuore sta andando a mille all’ora e non ho corso. E’ solo il pensiero a fare PET e TAC”. “Una cosa buona c’è – aggiunge la giurata del varietà condotto da Milly Carlucci su RaiUno – non ho la tosse psicologica! A stare ferma per tanto e non muoversi, non tossire e? un’impresa. Ma ormai sono abituata. Stoche tutto va ...

giuliainnocenzi : Il risultato della #crisidigoverno? Che ora la lotta contro la terza ondata in arrivò, la corsa contro il tempo per… - Agenzia_Ansa : La lotta (vinta) contro il tumore di Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti #ANSA - NicolaPorro : ?? I social censurano #Trump, #Galli torna a 'gallineggiare' contro le nostre libertà, la #crisidigoverno (forse) s'… - mmeelliissaa22 : RT @anailime01: “Always make me proud of you” -lotta per il televoto falsato -cambio # ufficiale per mancanza di provvedimenti -rivolta pe… - nonvogliounnom : RT @anailime01: “Always make me proud of you” -lotta per il televoto falsato -cambio # ufficiale per mancanza di provvedimenti -rivolta pe… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta contro Lotta contro l’uso della plastica, arriva la casetta dell’acqua il Resto del Carlino Teresa Cherubini, parla la mamma Francesca Valiani: “Lei è stata la roccia a cui ci siamo aggrappati…

Con queste parole Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti, ha commentato su Instagram la battaglia vinta della figlia Teresa contro un linfoma di Hodgkin, il tumore del sistema linfatico contro cui ...

La lotta contro il tumore di Carolyn Smith: “Oggi farò la Tac. Sto pregando”

La coreografa e giurata di Ballando con le Stelle da cinque anni lotta contro un cancro al seno. Oggi farà la Tac. Lo ha annunciato lei dal suo account ...

Con queste parole Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti, ha commentato su Instagram la battaglia vinta della figlia Teresa contro un linfoma di Hodgkin, il tumore del sistema linfatico contro cui ...La coreografa e giurata di Ballando con le Stelle da cinque anni lotta contro un cancro al seno. Oggi farà la Tac. Lo ha annunciato lei dal suo account ...