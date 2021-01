La logica dei chiodi che soffoca il cambiamento

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Immagino un Paese in cui la maggior parte delle aziende considera la globalizzazione come un’opportunità per accedere ad aree di eccellenza in varie parti del mondo piuttosto che preoccuparsi principalmente del basso costo del lavoro – ieri in Cina, domani in Vietnam. C’è molto da imparare da un’azienda come la Whirlpool allorché decise di localizzare il suo stabilimento di produzione in Germania, nonostante il costo del lavoro fosse più alto lì che negli Stati Uniti. Sogno un Paese che non sia più governato dal culto dell’imprenditore “fatto da sé”, una persona con capacità pratiche ma poca educazione formale, circondata da manager e dipendenti altrettanto pratici. ll successo imprenditoriale si basa sulle intuizioni, gli esperimenti, le osservazioni e le interazioni con gli altri. Il culto della ‘pratica’ ha fatto sì che si sia innalzata una barriera apparentemente insormontabile per ...