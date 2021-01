La Lazio si aggiudica il derby del Cupolone, batte la Roma 3 a 0 (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - La Lazio si è aggiudicata il derby con un netto 3-0 sulla Roma: nell'anticipo della 18ma giornata di Serie A sono andati a segno al 15mo con Immobile e al 23mo con Luis Alberto. Lo spagnolo ha poi realizzato una doppietta con un bel tiro da fuori al 67mo. Seratona Lazio, e Roma non pervenuta. Il "derby del Cupolone" n.175, il primo senza pubblico, la stracittadina Romana "deRomanizzata" (solo Pellegrini fra i giocatori in campo è nato nella capitale) è stata vinta a mani basse dai biancocelesti. Il dodicesimo gol di Immobile dopo 14 minuti ha indirizzato subito la partita verso la sponda biancoceleste. Il raddoppio di Luis Alberto ha messo a nudo la scadente serata della difesa Romanista e in ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Lasi èta ilcon un netto 3-0 sulla: nell'anticipo della 18ma giornata di Serie A sono andati a segno al 15mo con Immobile e al 23mo con Luis Alberto. Lo spagnolo ha poi realizzato una doppietta con un bel tiro da fuori al 67mo. Seratona, enon pervenuta. Il "del" n.175, il primo senza pubblico, la stracittadinana "denizzata" (solo Pellegrini fra i giocatori in campo è nato nella capitale) è stata vinta a mani basse dai biancocelesti. Il dodicesimo gol di Immobile dopo 14 minuti ha indirizzato subito la partita verso la sponda biancoceleste. Il raddoppio di Luis Alberto ha messo a nudo la scadente serata della difesanista e in ...

