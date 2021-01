La Germania sceglie Iveco (Defence). Il maxi contratto per veicoli militari (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Bundeswehr tedesca ha assegnato a Iveco Defence Vehicles un contratto quadro per la fornitura di 1.048 camion militari Trakker da consegnare a partire da gennaio 2021 fino al 2028. Il valore della commessa non è pubblico, ma vista il numero dei veicoli e la protezione da assicurare alla loro cabina si prospetta cospicuo. La natura “quadro” del contratto assicura inoltre continuità all’azienda di Bolzano, scelta nuovamente dall’Ufficio federale della Bundeswehr per gli equipaggiamenti, la tecnologia informatica e il supporto interservizio (BAAINBw). IL PROGRAMMA Il programma inizierà con un primo lotto di 224 veicoli 8×8 della gamma militare Trakker, fornita in cinque diverse configurazioni preparate per il trasporto di container, alcuni dotati di gru idrauliche e ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Bundeswehr tedesca ha assegnato aVehicles unquadro per la fornitura di 1.048 camionTrakker da consegnare a partire da gennaio 2021 fino al 2028. Il valore della commessa non è pubblico, ma vista il numero deie la protezione da assicurare alla loro cabina si prospetta cospicuo. La natura “quadro” delassicura inoltre continuità all’azienda di Bolzano, scelta nuovamente dall’Ufficio federale della Bundeswehr per gli equipaggiamenti, la tecnologia informatica e il supporto interservizio (BAAINBw). IL PROGRAMMA Il programma inizierà con un primo lotto di 2248×8 della gamma militare Trakker, fornita in cinque diverse configurazioni preparate per il trasporto di container, alcuni dotati di gru idrauliche e ...

