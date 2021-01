La frase è servita, al Senato nasce il gruppo di Conte: "Non cerchiamo responsabili", ci prendono pure per i fondelli (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo hanno chiamato gruppo MAIE-Italia23, quello che è nato oggi, venerdì 15 gennaio, al Senato. Ma dovrebbero chiamarlo "gruppo poltrona". O "gruppo-voltagabbana", fate voi. Già, perché si tratta, spiegano, di un gruppo "per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte". Così il Senatore Riccardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura. Dunque il gruppo MAIE a palazzo Madama ha cambiato denominazione: "Non cerchiamo responsabili – ha precisato Merlo – ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo hanno chiamatoMAIE-Italia23, quello che è nato oggi, venerdì 15 gennaio, al. Ma dovrebbero chiamarlo "poltrona". O "-voltagabbana", fate voi. Già, perché si tratta, spiegano, di un"per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe". Così ilre Riccardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura. Dunque ilMAIE a palazzo Madama ha cambiato denominazione: "Non– ha precisato Merlo – ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento ...

WhyckieQueenie : @ciccio_squirtle non ce la fanno, è inutile, non è servita nemmeno la spiegazione di Linus per far aprire le menti… - misentofavolosa : @shortgirlhere Cioè la mia frase non é servita a niente MI SONO IMPEGNATA E MANCO RISPONDE BENE -

Ultime Notizie dalla rete : frase servita Conte offre un patto, Renzi ritira le ministre. La crisi è servita L'HuffPost Parli da solo a voce alta? Non sei strano. La psicologa spiega perché è un’abitudine così comune

A chi non è capitato di parlare da soli a voce alta? Si tratta di un comportamento più comune e normale di quanto immaginiamo ...

Renzi avvisa Conte: "Votiamo scostamento, non la fiducia"

Renzi spiega su Rete Quattro i motivi degli screzi con Conte e risponde piccato alle frasi pronunciate da Di Maio. Nessun cenno a possibili elezioni ...

A chi non è capitato di parlare da soli a voce alta? Si tratta di un comportamento più comune e normale di quanto immaginiamo ...Renzi spiega su Rete Quattro i motivi degli screzi con Conte e risponde piccato alle frasi pronunciate da Di Maio. Nessun cenno a possibili elezioni ...