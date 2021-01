La corte svizzera: Sun Yang assolto anche per i tweet anti cinesi di Frattini (Di venerdì 15 gennaio 2021) La corte suprema svizzera che ha annullato la squalifica doping di 8 anni di Sun Yang da parte del Tas, ha spiegato oggi nelle motivazioni della sentenza perché ha ordinato un nuovo processo per il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lasupremache ha annullato la squalifica doping di 8 anni di Sunda parte del Tas, ha spiegato oggi nelle motivazioni della sentenza perché ha ordinato un nuovo processo per il ...

Coppa Italia, l’Atalanta balla con Luis Muriel e vola ai quarti di finale

L’Atalanta risponde all’appello dei tifosi di onorare la Coppa Italia con una prova che conferma l’ottimo momento di forma. La squadra di Gian Piero Gasperini fa subito capire sin dall’inizio che non ...

