La commovente lettera delle figlie di un agente a Nannini | Papà torna ferito | chieda scusa

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe De Lorenzo Latre ragazze dopo le polemiche sul videoclip di GiannaA Rachele, Sara e Alessia quelle immagini hanno fatto male. Ai loro occhi quei poliziotti ritratti con la faccia da maiali, quei poliziotti che manganellano persone di colore, significano il lorocon la faccia da maiale, il loroche pesta un nero. Ed è un'idea che non le rappresenta. Per questo hanno preso carta e penna per rispondere a Gianna, rocker toscana finita nella bufera per il videoclip del suo ultimo brano. Da più parti, soprattutto dai sindacati di polizia, sono arrivate le richieste di scuse per una "provocazione becera e squallida" ai danni degli agenti. Rachele, Sara e Alessia invece hanno ...