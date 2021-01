La camera d’hotel ispirata alla Regina degli Scacchi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) È la serie che ha superato ogni record, raggiungendo oltre 62 milioni di telespettatori in tutto il mondo, facendo schizzare in cima alle classifiche il libro da cui è stata tratta scritto da Walter Tevis ben 37 anni fa, aumentando esponenzialmente l’interesse del mondo verso gli scacchi (su Chess.com il numero di giocatori è quintuplicato). Ma, oltre a questo, La Regina degli Scacchi ha ispirato il mondo della moda del design, riportando in auge quell’elegantissimo stile anni ’50 e ’60 reinterpretato con grazia da Anya Taylor-Joy, la 24enne americana che ne è protagonista nel ruolo di Beth Harmon. In questo stesso stile è nata la Harmon Room at 21c (le foto nella gallery sopra).