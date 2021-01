La Brexit finalmente completata: quali sono gli accordi con l’UE? Cosa comporta per i cittadini europei? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo quattro anni e mezzo dal Referendum del 23 giugno 2016, dove il 52% dei britannici scelse il “Leave” ovvero l’uscita dall’Unione Europea, la Brexit può dirsi finalmente completata in tutti i suoi aspetti fondamentali. È, se vogliamo, il divorzio alla fine di un lungo periodo di separazione che sancisce la definitiva conclusione di un matrimonio che durava dal 1973. Questi anni di discussioni interminabili, che hanno visto l’avvicendarsi, nel Regno Unito, di tre diversi premier (David Cameron, Theresa Mary e Boris Johnson), due elezioni anticipate (nel 2017 e nel 2019) e, nella controparte continentale, di due Commissioni Europee (da quella di Jean-Claude Juncker a quella di Ursula von der Leyen ); sono giunti alla loro conclusione formale: prima con l’uscita effettiva del Regno Unito dall’UE il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo quattro anni e mezzo dal Referendum del 23 giugno 2016, dove il 52% dei britannici scelse il “Leave” ovvero l’uscita dall’Unione Europea, lapuò dirsiin tutti i suoi aspetti fondamentali. È, se vogliamo, il divorzio alla fine di un lungo periodo di separazione che sancisce la definitiva conclusione di un matrimonio che durava dal 1973. Questi anni di discussioni interminabili, che hanno visto l’avvicendarsi, nel Regno Unito, di tre diversi premier (David Cameron, Theresa Mary e Boris Johnson), due elezioni anticipate (nel 2017 e nel 2019) e, nella controparte continentale, di due Commissioni Europee (da quella di Jean-Claude Juncker a quella di Ursula von der Leyen );giunti alla loro conclusione formale: prima con l’uscita effettiva del Regno Unito dalil ...

