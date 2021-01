La Borsa di Caracas e l’insolito rinascere finanziario del Venezuela

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I mercati finanziari continuano a stupire. Questa volta la sorpresa arriva dal Sudamerica. Nonostante la crisi economica e l’iperinflazione, negli ultimi mesi ladelè salita – e continua a farlo – in maniera sostenuta, come effetto di un’imminente apertura economica del Paese. L’ultimo giorno ha registrato +20%. A contribuire all’ottimismo dei mercati c’è stata la notizia dell’accelerazione del processo di dollarizzazione da parte del regimeno. Nel discorso di inizio anno, Nicolás Maduro ha annunciato l’approvazione dell’uso della moneta straniera nelle transazioni bancarie: “Si sta autorizzando l’apertura di conti in moneta convertibile in dollari. Ini adesso potranno pagare in bolivares (la moneta localena, ndr) con le carte di conti correnti in ...

