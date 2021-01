Klete Keller incriminato per aver partecipato all’assalto al Campidoglio (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex nuotatore Klete Keller forse credeva di passare inosservato durante l’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. Ma i suoi due metri di altezza e la giacca ufficiale della Nazionale americana hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Ora Keller è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia per aver partecipato all’irruzione a Capitol Hill. È accusato di violazione di domicilio, condotta violenta, disturbo dell’ordine pubblico e ostacolo alle forze dell’ordine. Il due volte campione olimpico ora perderà le medaglie? Perché Klete Keller è stato incriminato? Klete Keller era a Capitol Hill tra i manifestanti che hanno assaltato il Congresso. Il cinque volte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex nuotatoreforse credeva di passare inosservato durante l’assalto aldello scorso 6 gennaio. Ma i suoi due metri di altezza e la giacca ufficiale della Nazionale americana hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Oraè statodal Dipartimento di Giustizia perall’irruzione a Capitol Hill. È accusato di violazione di domicilio, condotta violenta, disturbo dell’ordine pubblico e ostacolo alle forze dell’ordine. Il due volte campione olimpico ora perderà le medaglie? Perchéè statoera a Capitol Hill tra i manifestanti che hanno assaltato il Congresso. Il cinque volte ...

MoliPietro : Klete Keller incriminato per aver partecipato all’assalto al Campidoglio - SwimmerShopit : Nuoto, Klete Keller incriminato per l’assalto al Congresso - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Keller Keller, almeno non andrà in carcere: Dovrà affrontare il processo con ac… - BeppeSammartino : RT @Daniele_Manca: Assalto a Capitol hill, incriminato il campione olimpico Klete Keller: era tra i pro-Trump con una felpa della nazionale… - SecolodItalia1 : Assalto a Capitol Hill: c’era anche il campione olimpico Klete Keller tra i sostenitori di Trump (video)… -