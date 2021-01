Kia - Nuovi dettagli sul piano strategico | si avvicina il debutto della prima elettrica nativa

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La Kia vuole "cambiare marcia" rispetto al passato e, per farlo, ha messo mano a buona parte dei suoi elementi distintivi: oltre al logo, sono stati rivisti anche lo slogan che lo accompagna e perfino la denominazione sociale. Come spiegato durante una presentazione digitale, il nuovo e ambiziosointende trasformare la Casa coreana da produttore automobilistico tradizionale a fornitore di nuove soluzioni per la mobilità sostenibile. Addio "Motors". Proprio per evidenziare il passaggio dal vecchio al nuovo modello di business è stato modificato in "Movement that inspires" lo slogan del costruttore. Il "movimento" diventa così il fulcronuova missione dell'azienda: ispirare e stimolare i consumatori attraverso l'esperienza, non solo di prodotti ma anche diservizi forniti in risposta alle ...