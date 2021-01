Karina Cascella al vetriolo con Pupo: “inadatto come opinionista” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Karina Cascella ritorna a far parlare di sé, dopo aver mosso delle critiche nei confronti di Pupo, opinionista al GF Vip. La Cascella si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione per diversi anni a Uomini e Donne proprio in veste di commentatrice. Da quella avventura, la donna ha intrapreso una relazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 gennaio 2021)ritorna a far parlare di sé, dopo aver mosso delle critiche nei confronti dial GF Vip. Lasi è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione per diversi anni a Uomini e Donne proprio in veste di commentatrice. Da quella avventura, la donna ha intrapreso una relazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vincenz02550520 : Porca puttana Karina Cascella ma sei stata abbandonata tu? #gfvip #DayaneMello - Vincenz02550520 : RT @alycien5: Per Karina cascella Dayane doveva emozionarsi per una madre che l'ha abbandonata dopo averla fatta vivere nella miseria più t… - Becca45989267 : RT @alycien5: Per Karina cascella Dayane doveva emozionarsi per una madre che l'ha abbandonata dopo averla fatta vivere nella miseria più t… - Cassand03774958 : @alycien5 Infatti parliamo di karina cascella cioè del nulla - Anna19747174 : RT @prontodayane: karina cascella che cazzo dici -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella/ Al GF Vip? 'Sarei perfetta al posto di Antonella Elia' Il Sussidiario.net Karina Cascella al vetriolo con Pupo: “inadatto come opinionista”

Karina Cascella non ha peli sulla lingua e ha criticato apertamente Pupo per il suo ruolo da opinionista al GF Vip ...

Karina Cascella dice no all’Isola: “Il GF Vip? Ci penserò”

Karina Cascella spiega perché ha rifiutato ancora di partecipare all'Isola dei famosi. Se le proponessero il GF Vip accetterebbe? Parla lei ...

Karina Cascella non ha peli sulla lingua e ha criticato apertamente Pupo per il suo ruolo da opinionista al GF Vip ...Karina Cascella spiega perché ha rifiutato ancora di partecipare all'Isola dei famosi. Se le proponessero il GF Vip accetterebbe? Parla lei ...