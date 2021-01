Kamala Harris, femminista dalla testa al calzino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se non fosse ancora chiaro, soprattutto in seguito al suo primo discorso da Vicepresidente degli Stati Uniti, con un completo in onore delle Suffraggette, Kamala Harris è una femminista più che convinta. E ne è la prova tanto la sua attenzione nei riferimenti di stile a ciò che meglio la rappresenta – comprese le sneaker, ovviamente – quanto alle parole che abilmente usa, tanto che il suddetto discorso sul palco di Wilmington è stato citato a più riprese sui social a poche ore di distanza. Se poi le parole e il look diventano una cosa sola, il risultato è una combo comunicativa. Di cui stavolta, i protagonisti, sono i suoi calzini. Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se non fosse ancora chiaro, soprattutto in seguito al suo primo discorso da Vicepresidente degli Stati Uniti, con un completo in onore delle Suffraggette, Kamala Harris è una femminista più che convinta. E ne è la prova tanto la sua attenzione nei riferimenti di stile a ciò che meglio la rappresenta – comprese le sneaker, ovviamente – quanto alle parole che abilmente usa, tanto che il suddetto discorso sul palco di Wilmington è stato citato a più riprese sui social a poche ore di distanza. Se poi le parole e il look diventano una cosa sola, il risultato è una combo comunicativa. Di cui stavolta, i protagonisti, sono i suoi calzini.

