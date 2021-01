Juventus, Pirlo pensa alla formazione anti-Inter: le possibili scelte (Di venerdì 15 gennaio 2021) Andrea Pirlo potrebbe ritrovare una formazione molto simile a quella dei titolarissimi per la gara contro l’Inter: ecco le probabili scelte Andrea Pirlo pensa alla formazione da opporre all’Inter nella gara di San Siro. Secondo Sky Sport Chiesa potrebbe partira titolare, più difficile un impiego di McKennie. La novità potrebbe essere il rientro da titolare di Federico Chiesa, infortunatosi con il Sassuolo ma tornato a lavorare parzialmente in gruppo questa mattina. Accanto a lui, Bentancur, Rabiot e Ramsey completerebbero il centrocampo. Spazio poi a Morata e Ronaldo davanti. LEGGI I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Andreapotrebbe ritrovare unamolto simile a quella dei titolarissimi per la gara contro l’: ecco le probabiliAndreada opporre all’nella gara di San Siro. Secondo Sky Sport Chiesa potrebbe partira titolare, più difficile un impiego di McKennie. La novità potrebbe essere il rientro da titolare di Federico Chiesa, infortunatosi con il Sassuolo ma tornato a lavorare parzialmente in gruppo questa mattina. Accanto a lui, Bentancur, Rabiot e Ramsey completerebbero il centrocampo. Spazio poi a Morata e Ronaldo dav. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

