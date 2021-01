jomi Salerno, dopo la vittoria contro il Brixen, le ragazze volano in Croazia per la European Cup. (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il big match è della jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta il Brixen Südtirol con il punteggio finale di 26 a 25 nella gara parte del programma della 11giornata d'andata ... Leggi su gazzettadisalerno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il big match è della. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta ilSüdtirol con il punteggio finale di 26 a 25 nella gara parte del programma della 11giornata d'andata ...

GazzettaSalerno : jomi Salerno, dopo la vittoria contro il Brixen, le ragazze volano in Croazia per la European Cup. - zazoomblog : La Jomi Salerno vola a Zagabria per gli ottavi di finale di European Cup - #Salerno #Zagabria #ottavi #finale - Golfonetwork : Jomi Salerno a Zagabria per gli ottavi di finale di European Cup - Golfonetwork : Sport: il big match è della Jomi Salerno, Brixen battuto al fotofinish - wordsandmore1 : ? FB: @pdosalernohandball – IG: @pdosalerno.it – Il big match è della #JomiSalerno, #Brixen battuto al fotofinish.… -

Ultime Notizie dalla rete : jomi Salerno Jomi Salerno a Zagabria per gli ottavi di finale di European Cup Salernonotizie.it jomi Salerno, dopo la vittoria contro il Brixen, le ragazze volano in Croazia per la European Cup.

Il big match è della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta il Brixen Südtirol con il punteggio finale di 26 a 25 nella gara parte del programma della 11^ giornata d’andata ...

Jomi Salerno a Zagabria per gli ottavi di finale di European Cup

StampaImpegni internazionali attendono la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo domani (sabato 16 gennaio) con inizio alle ore 17 e domenica (17 gennaio) alle ore 15 per aff ...

Il big match è della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta il Brixen Südtirol con il punteggio finale di 26 a 25 nella gara parte del programma della 11^ giornata d’andata ...StampaImpegni internazionali attendono la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo domani (sabato 16 gennaio) con inizio alle ore 17 e domenica (17 gennaio) alle ore 15 per aff ...