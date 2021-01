Jo Squillo nella bufera per le vacanze alle Maldive: 'Non ho fatto nulla di male' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ospite di 'Pomeriggio Cinque', Jo Squillo ha parlato della bufera social che l'ha travolta nei giorni scorsi. La conduttrice è volata per lavoro alle Maldive e ha pubblicato su Instagram cartoline da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ospite di 'Pomeriggio Cinque', Joha parlato dellasocial che l'ha travolta nei giorni scorsi. La conduttrice è volata per lavoroe ha pubblicato su Instagram cartoline da ...

nieddupierpaolo : RT @MediasetTgcom24: Jo Squillo nella bufera per le vacanze alle Maldive: 'Non ho fatto nulla di male' #JoSquillo - MediasetTgcom24 : Jo Squillo nella bufera per le vacanze alle Maldive: 'Non ho fatto nulla di male' #JoSquillo… - SEMPREFMILAN : RT @orobicocazzaro: Sicuramente il contesto creatosi al Torino da un anno e mezzo a questa parte non l’ha aiutato ad avere un rendimento de… - CapitanBergomi : RT @orobicocazzaro: Sicuramente il contesto creatosi al Torino da un anno e mezzo a questa parte non l’ha aiutato ad avere un rendimento de… - looubear : A mio avviso comunque nella vita precedente dovevo essere una squillo d’alto borgo altrimenti certi sogni che faccio non me li spiego -

Ultime Notizie dalla rete : Squillo nella Jo Squillo nella bufera per le vacanze alle Maldive: "Non ho fatto nulla di male" TGCOM Jo Squillo nella bufera per le vacanze alle Maldive: "Non ho fatto nulla di male"

Ospite di "Pomeriggio Cinque", Jo Squillo ha parlato della bufera social che l'ha travolta nei giorni scorsi. La conduttrice è volata per lavoro alle Maldive e ha pubblicato su Instagram cartoline da ...

Palermo, il giro di baby squillo: «Eravamo carne da macello»

La più giovane è del 2004, ha solo 17 anni. Le altre sono di poco più grandi, appena maggiorenni. Cadute nella rete di chi si è finto amico e le ha poi trattate come «carne da macello». Una storia squ ...

Ospite di "Pomeriggio Cinque", Jo Squillo ha parlato della bufera social che l'ha travolta nei giorni scorsi. La conduttrice è volata per lavoro alle Maldive e ha pubblicato su Instagram cartoline da ...La più giovane è del 2004, ha solo 17 anni. Le altre sono di poco più grandi, appena maggiorenni. Cadute nella rete di chi si è finto amico e le ha poi trattate come «carne da macello». Una storia squ ...