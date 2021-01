Jake Angeli chiede la grazia a Trump (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jacob Chansley, noto come Jake Angeli, lo sciamano di QAnon, diventato un simbolo dell’assalto al Campidoglio, ha chiesto la grazia al presidente uscente Usa Donald Trump tramite il suo avvocato. Il legale ha detto che il suo cliente non è una persona violenta e dovrebbe essere perdonato perché sentiva che “stava rispondendo alla chiamata” di Trump entrando nell’edificio del Congresso. “Il mio cliente non è entrato in Campidoglio, al mio cliente la polizia di Capitol Hill ha tenuto aperte le porte del Campidoglio”, ha detto l’avvocato Albert Watkins, secondo quanto riporta Abc, aggiungendo che Trump lo ha invitato ad entrare in Campidoglio durante il suo discorso prima della rivolta. Watkins ha detto che Trump “deve essere ritenuto responsabile” per aver incoraggiato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jacob Chansley, noto come, lo sciamano di QAnon, diventato un simbolo dell’assalto al Campidoglio, ha chiesto laal presidente uscente Usa Donaldtramite il suo avvocato. Il legale ha detto che il suo cliente non è una persona violenta e dovrebbe essere perdonato perché sentiva che “stava rispondendo alla chiamata” dientrando nell’edificio del Congresso. “Il mio cliente non è entrato in Campidoglio, al mio cliente la polizia di Capitol Hill ha tenuto aperte le porte del Campidoglio”, ha detto l’avvocato Albert Watkins, secondo quanto riporta Abc, aggiungendo chelo ha invitato ad entrare in Campidoglio durante il suo discorso prima della rivolta. Watkins ha detto che“deve essere ritenuto responsabile” per aver incoraggiato ...

L'avvocato: “Il mio cliente non è entrato in Campidoglio, al mio cliente la polizia di Capitol Hill ha tenuto aperte le porte del Campidoglio” ...

