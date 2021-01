Ivanka Trump come Letizia di Spagna: esce di scena col look da Regina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ivanka Trump lascia la Casa Bianca e per il trasloco sceglie un tubino rosso che sembra uno degli abiti iconici di Letizia di Spagna. La figlia del Tycoon esce di scena con un colpo di classe, imitando una delle Regine più eleganti al mondo. Ivanka è quindi alle prese con scatoloni e imballaggi, infatti entro il 20 gennaio, giorno in cui si insedierà il nuovo Presidente Joe Biden, vuole lasciare la sua attuale residenza. I primi oggetti ad essere traslocati sono alcune preziose opere d’arte che fanno parte della sua collezione. La destinazione finale ancora non è nota, ma la figlia di Trump non intende più abitare a Washington. Di certo, il suo addio alla politica attiva non è da donna sconfitta, almeno così è voluta apparire pubblicamente, in uno dei ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 gennaio 2021)lascia la Casa Bianca e per il trasloco sceglie un tubino rosso che sembra uno degli abiti iconici didi. La figlia del Tycoondicon un colpo di classe, imitando una delle Regine più eleganti al mondo.è quindi alle prese con scatoloni e imballaggi, infatti entro il 20 gennaio, giorno in cui si insedierà il nuovo Presidente Joe Biden, vuole lasciare la sua attuale residenza. I primi oggetti ad essere traslocati sono alcune preziose opere d’arte che fanno parte della sua collezione. La destinazione finale ancora non è nota, ma la figlia dinon intende più abitare a Washington. Di certo, il suo addio alla politica attiva non è da donna sconfitta, almeno così è voluta apparire pubblicamente, in uno dei ...

