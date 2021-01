Italia vivissima Così i renziani gufano Conte e tifano Salvini

(Di venerdì 15 gennaio 2021)Viva, più che mai. Il pallottoliere della crisi sorride più a Matteo Renzi che a Giuseppe. Fra le truppe dell’ex premier i conti si fanno senza troppe tensioni. Il leader ha già dettato la linea. Al Senato, quandochiederà la fiducia, lui si asterrà. Efaranno i suoi, con ogni probabilità. Meglio togliere ogni alibi a chi, strattonato dagli emissari di Palazzo Chigi in cerca di responsabili, tentenna e ci fa su un pensiero. Nel primo pomeriggio di venerdì le agenzie battono una velina impietosa. Sarebbero addirittura cinque i senatori pronti a dire adieu a Renzi. Si fanno i nomi di Conzatti, Vono, Cucca, Marino, Comencini. Loro smentiscono, con tanto di video sui social, l’emergenza rientra in pochi minuti. La testa torna alla resa dei conti in aula. L’astensione è una ciambella di salvataggio, ...

Bordnassela : @wirko94 Sta per nascere Italia Vivissima? - Guido34735937 : @lucianonobili Daje, dopo le elezioni potrete rinominare Italia viva Italia vivissima, Italia fortissima o Italia sfavillante... -

Ultime Notizie dalla rete : Italia vivissima

Cronache Maceratesi

E invece se l'è portato via un tumore. Il chitarrista dei New York Dolls ha vissuto 50 anni di rock’n’roll con un grande spirito ed è rimasto fedele all’idea che «se la gente vuole il sangue tu devi d ...Viva e vegeta, in realtà. Ma morta per l’anagrafe francese. E morta anche per le decine di pubblici ufficiali cui si è rivolta e che, a conti fatti, credevano più alle carte bollate che ai loro stessi ...