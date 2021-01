Italia Viva fa marcia indietro? “Se Conte scioglie nodi, noi ci siamo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all’interno della maggioranza. Se il premier Conte pratica questa strada noi ci siamo, se invece si vogliono evitare questi problemi, per tenere insieme una maggioranza raccogliticcia che non risolve i problemi del Paese, pazienza”. Lo afferma il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone in un’intervista a Fanpage. CONZATTI (IV): MARGINI PER DIALOGO CON LA MAGGIORANZA Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all’interno della maggioranza. Se il premier Conte pratica questa strada noi ci siamo, se invece si vogliono evitare questi problemi, per tenere insieme una maggioranza raccogliticcia che non risolve i problemi del Paese, pazienza”. Lo afferma il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone in un’intervista a Fanpage. CONZATTI (IV): MARGINI PER DIALOGO CON LA MAGGIORANZA

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Pd-Italia Viva, il grande freddo fa tremare l’alleanza in Toscana La Repubblica Firenze.it Crisi di governo: Renzi, la mossa dell'astensione

Lo scacchista Renzi sceglie l’arrocco. Iv al Senato non voterà contro Conte, si limiterà ad astenersi. Ecco perché ...

Rischio Papeete renziano, Faraone (ri)apre: "Se Conte scioglie alcuni nodi Italia Viva c'è"

Il capogruppo di Iv al Senato: "Il Paese ha bisogno di un governo solido, per questo percorso noi ci saremo fino all'ultimo momento".

