"Italia Viva c'è, se...". La porta è ancora socchiusa? (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Se le forze dell'attuale maggioranza ritengono che ci sia il tempo di uno scatto di responsabilità per dare una svolta all'azione di Governo, Italia Viva c'è" dice a Sky Tg24 l'ex ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti. "Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio finalmente di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all'interno della maggioranza di governo. Se il presidente del Consiglio pratica questa strada noi ci siamo" afferma il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone. "Sediamoci ad un tavolo, ci sono margini di dialogo per far ripartire l'Italia" spiega al quotidiano ilDolomiti.it la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti. "Tre lettere, nessuna risposta. Se il governo vuole parlare di merito, ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - lorepregliasco : Se andrà in porto l'operazione responsabili, il M5S in 3 anni avrà il notevole primato di aver governato con: Lega;… - V_16_44 : RT @ImolaOggi: Renzi ossessionato: “Italia Viva è nata per togliere i pieni poteri a Salvini” (che non li ha mai avuti! - per regalarli al… - MauriziaPicci : RT @GiovanniG1950: Finirà che Roberto Speranza dovrà ringraziare Renzi per aver aperto la crisi di governo. Se le dimissioni dei ministri… -