Italia Sì: Marco Liorni condurrà da casa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marco Liorni Anche per Marco Liorni arriva la conduzione da casa. La puntata di Italia Sì in onda domani pomeriggio su Rai 1, dalle 16:00 alle 18:45, vedrà il conduttore, in via precauzionale condurre il programma direttamente dalla propria abitazione. Per i telespettatori del daytime pomeridiano di Rai 1 nessuna novità: già da ieri pomeriggio sono stati abituati a alla conduzione "domestica" con Serena Bortone; la conduttrice di Oggi è un altro giorno è risultata positiva al Coronavirus. Marco Liorni ha voluto avvertire i suoi telespettatori con un post su Instagram che è stato condiviso anche nelle pagine social della trasmissione Italia Sì. La misura, come sottolinea il padrone di casa, è puramente precauzionale ...

