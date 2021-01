Italia | ecco i nuovi colori regione per regione | pronta l’ordinanza di Speranza

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’cambia colore. Ed è un colore che non piacerà a milioni dini perché i dati continuano a peggiorare, l’indice Rt a salire (1.09) e dunque scattano in automatico le nuove restrizioni per gran parte delle diciannove regioni e delle due province autonome di Trento e Bolzano.del ministro della Salute Robertoe verrà firmata nelle prossime ore, di seguito le regioni che rimangono in zona gialla, quelle che finiscono in zona arancione e quelle che finiscono in zona rossa. Per il momento, e potrebbe essere così ancora per diverso tempo, la zona bianca rimane un’utopia. La nuova colorazione della penisola entrerà in vigore domenica 17 gennaio. LA NUOVA COLORAZIONE DELL’DA DOMENICA 17 GENNAIO 2021 BIANCA: / GIALLA: Basilicata, Campania, ...