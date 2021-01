Italia a quota un milione di vaccinati, Conte: “Primi nella Ue”. Regno Unito: 3,5 milioni di vaccinazioni ma 55mila contagi al giorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Un milione di Italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”. Così, sui social, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi 15 gennaio. Dosi in esaurimento, Pfizer in difficoltà Nel frattempo sembrerebbero in esaurimento in diverse regioni le dosi a disposizione dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer. Ma anche le dosi per i richiami già programmati: attualmente si utilizza la riserva del 30%, secondo quanto riporta l’Ansa. Dal canto suo la Pfizer ha confermato che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio-inizio febbraio in tutta ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Undini ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L’è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”. Così, sui social, il presidente del Consiglio Giuseppeoggi 15 gennaio. Dosi in esaurimento, Pfizer in difficoltà Nel frattempo sembrerebbero in esaurimento in diverse regioni le dosi a disposizione dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer. Ma anche le dosi per i richiami già programmati: attualmente si utilizza la riserva del 30%, secondo quanto riporta l’Ansa. Dal canto suo la Pfizer ha confermato che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio-inizio febbraio in tutta ...

sole24ore : ?? Mentre in #Italia si avvicina la quota del milione di dosi somministrate, ecco quali sono i nuovi #vaccini in arr… - Tg3web : La campagna vaccinale in Italia procede a ritmo abbastanza omogeneo in tutta Italia. Solo Calabria e Basilicata res… - sole24ore : Ex grillini, ex forzisti e «avance» a esponenti di Italia viva: così Conte punta a quota 161 al Senato… - cronachemezzog : RAGGIUNTA LA QUOTA UN MILIONE DI PERSONE VACCINATE IN ITALIA - cronachelucane : RAGGIUNTA LA QUOTA UN MILIONE DI PERSONE VACCINATE IN ITALIA - 'Ma il primo obiettivo è abbattere l'epidemia, casi… -