Iss: "Curva in crescita ma le misure di Natale hanno evitato l'impennata" (Di venerdì 15 gennaio 2021) “L’Italia ha una fase di crescita lieve frutto degli sforzi fatti nel periodo festivo che hanno evitato una impennata della Curva”. Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. “L’Europa è sempre in piena pandemia e ciò vuol dire che dobbiamo stare sempre molto attenti a adottare tutte le misure nazionali e europee per poterla controllare. L’Italia è in un fase di ricrescita ma di crescita lieve e grazie alle misure non ci troviamo di fronte a impennata della Curva”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) “L’Italia ha una fase dilieve frutto degli sforzi fatti nel periodo festivo cheunadella”. Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. “L’Europa è sempre in piena pandemia e ciò vuol dire che dobbiamo stare sempre molto attenti a adottare tutte lenazionali e europee per poterla controllare. L’Italia è in un fase di rima dilieve e grazie allenon ci troviamo di fronte adella”.

istsupsan : ???Silvio Brusaferro, Presidente ISS: 'servono misure adeguate per mantenere stabile la curva dei contagi da… - GASirianni : RT @TgLa7: #Covid, #Brusaferro: curva inizia a decrescere lentamente . Indice #Rt livello nazionale è all'1,09. C'è preoccupazione per lett… - mik4_5 : RT @TgLa7: #pandemia,#Brusaferro: curva mortalità è in decrescita. #Iss #MinisteroSalute - paolocristallo : RT @TgLa7: #Covid, #Brusaferro: curva inizia a decrescere lentamente . Indice #Rt livello nazionale è all'1,09. C'è preoccupazione per lett… - ereike05 : RT @TgLa7: #pandemia,#Brusaferro: curva mortalità è in decrescita. #Iss #MinisteroSalute -

Ultime Notizie dalla rete : Iss Curva Iss: "Curva in crescita ma le misure di Natale hanno evitato l'impennata" L'HuffPost Iss: "Curva in crescita ma le misure di Natale hanno evitato l'impennata"

“L’Italia ha una fase di crescita lieve frutto degli sforzi fatti nel periodo festivo che hanno evitato una impennata della curva”. Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza ...

Il Friuli Venezia Giulia entra in zona arancione: ecco cosa dice l'Istituto superiore di sanità

UDINE. Due Regioni in zona rossa, ossia Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano, e altre 13 in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemo ...

“L’Italia ha una fase di crescita lieve frutto degli sforzi fatti nel periodo festivo che hanno evitato una impennata della curva”. Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza ...UDINE. Due Regioni in zona rossa, ossia Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano, e altre 13 in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemo ...