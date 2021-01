Israele, il vaccino abbatte la carica virale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Israele, che si trova al primo posto nella campagna vaccinale ha già raccolto dati a sufficienza per poter iniziare a stilare i primi bilanci. . Lo stato ebraico ha già somministrato oltre 2.050.000 dosi, pari a 23,66 dosi ogni 100 abitanti. L’Italia è settima in assoluto (e seconda tra i Paesi dell’Unione europea), con 896.498 dosi somministrate, pari a 1,47 dosi ogni 100 abitanti. In Israele, al 13mo giorno dalla soministrazione della prima dose, si è già registrato un calo nella trasmissione del virus. Questo significherebbe, i sostanza, che già dalla prima somministrazione viene bloccata la trasmissione del virus e conseguetemente la sua carica virale. E’ un dato molto significativo perchè il vaccino è stato ideato per prevenire l’infezione e renderci immuni,e non per bloccare la trasmissione. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021), che si trova al primo posto nella campagna vaccinale ha già raccolto dati a sufficienza per poter iniziare a stilare i primi bilanci. . Lo stato ebraico ha già somministrato oltre 2.050.000 dosi, pari a 23,66 dosi ogni 100 abitanti. L’Italia è settima in assoluto (e seconda tra i Paesi dell’Unione europea), con 896.498 dosi somministrate, pari a 1,47 dosi ogni 100 abitanti. In, al 13mo giorno dalla soministrazione della prima dose, si è già registrato un calo nella trasmissione del virus. Questo significherebbe, i sostanza, che già dalla prima somministrazione viene bloccata la trasmissione del virus e conseguetemente la sua. E’ un dato molto significativo perchè ilè stato ideato per prevenire l’infezione e renderci immuni,e non per bloccare la trasmissione. ...

