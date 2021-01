Israele, casi scesi due settimane dopo il primo vaccino: 'Calo dei positivi del 33%' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arrivano buone notizie sul fronte dei vaccini: i primi dati provenienti da suggeriscono che i tassi di infezione da -19 hanno iniziato a diminuire tra un gruppo di destinatari del due settimane dopo ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arrivano buone notizie sul fronte dei vaccini: i primi dati provenienti da suggeriscono che i tassi di infezione da -19 hanno iniziato a diminuire tra un gruppo di destinatari del due...

Occhi puntati su Israele, il vaccino fornisce lieve protezione dopo 2 settimane, 2 settimane fa il 20% degli ultras…

Vaccino, in Israele i casi scesi due settimane dopo la prima dose: «Calo dei positivi del 33%»

Vaccino, in Israele casi Covid scesi 2 settimane dopo prima dose: «Calo dei positivi del 33%». Burioni: brutte noti…

Circa 13 persone in Israele hanno sperimentato una lieve paralisi facciale come effetto collaterale dopo aver assunto il vaccino COVID-19: Lo riferisce questa mattina il sito Ynet secondo il quale non ...

Morti in eccesso COVID-19 in ospedali israeliani enormi

I ricercatori nell'Israele hanno condotto una rappresentazione di studio che il caricamento aumentato dell'ospedale dovuto i casi aumentanti di malattia 2019 di coronavirus (COVID-19) ha provocato il ...

