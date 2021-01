Irving, la festa costa 900mila dollari. Domani può tornare dai Nets: lo farà? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una festa di compleanno costata 900mila dollari. È il conto spese che l'Nba ha mandato a Kyrie Irving, punendolo per la partecipazione lo scorso weekend (mentre si godeva un permesso per ragioni ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Unadi compleannota. È il conto spese che l'Nba ha mandato a Kyrie, punendolo per la partecipazione lo scorso weekend (mentre si godeva un permesso per ragioni ...

NYbrooklyn_nets : Speriamo di sì. @KyrieIrving, la festa costa 900mila dollari. Domani può tornare dai @BrooklynNets: lo farà?… - Gazzetta_NBA : Irving, la festa costa 900mila dollari. Domani può tornare dai Nets: lo farà? - dchinellato : Kyrie Irving multato di $50k per aver violato il protocollo anti Covid partecipando ad una festa in famiglia. A Ir… - TheBest1899 : @MandyFresco Che Irving si dovrebbe ritirare perché ormai ha perso interesse per la NBA. (era stato ripreso durante… - ilNonnoSimpson : RT @dchinellato: “Kyrie Irving non è con la squadra e la data del suo rientro deve ancora essere decisa” dice Sean Marks, il GM dei Nets.… -