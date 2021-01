Ira, superbia e ignavia: peccati della crisi. La sfida tra i 2 leader è un girone dantesco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo scontro Conte-Renzi stimola un intrigante parallelo con la Commedia dell'Alighieri, tra vizi mai sopiti e virtù dei protagonisti. Dal dualismo tra Marc'Antonio e Ottaviano fino all'esilio di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo scontro Conte-Renzi stimola un intrigante parallelo con la Commedia dell'Alighieri, tra vizi mai sopiti e virtù dei protagonisti. Dal dualismo tra Marc'Antonio e Ottaviano fino all'esilio di ...

kaydencms : RT @luciancms: @kaydencms mi sai un sacco di ira e lussuria e non so mi dai superbia vibes ???????? - luciancms : @rydelcms non so aiuto forse superbia e ira - luciancms : @kaydencms mi sai un sacco di ira e lussuria e non so mi dai superbia vibes ???????? - kyroscms : RT @luciancms: @kyroscms mI SAI DI SUPERBIA FANC ma questo è infondato ok sono solo vibez . poi direi umh sec me lussuria???? e a tratti ira - Dipende5 : Superbia sole, lussuria mare, invidia piante, gola animali, accidia stelle, avidità uomo, ira istante iniziale luce , spirito santo sonno -