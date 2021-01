(Di sabato 16 gennaio 2021) De Magistris contro Catello Maresca: 'Inqualificabile si candidi adi' 14 gennaio 2021 'Un uomo per le Istituzioni, al fianco delle Forze dell'Ordine e impegnato in battaglie per la ...

infoitinterno : Ipotesi Rastrelli candidato della Meloni a sindaco di Napoli: è rottura nel centrodestra - zazoomblog : Comunali Meloni lancia l’ipotesi Rastrelli: “Lavoriamo per Napoli” - #Comunali #Meloni #lancia #l’ipotesi -

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi Rastrelli

NapoliToday

Giorgia Meloni con un Tweet ha così lanciato l’ipotesi Sergio Rastrelli come candidato sindaco alle prossime amministrative napoletane ...“Un uomo per le Istituzioni, al fianco delle Forze dell’Ordine e impegnato in battaglie per la legalità. Con coerenza da sempre vicino alla nostra comunità. Con Sergio Rastrelli, al lavoro per Napoli” ...