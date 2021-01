Ipocriti che pensano solo alla poltrona Facci | perché la crisi di governo è doverosa

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ma davvero - domanda - c'è ancora chi definisce «irresponsabile» unadidurante la Pandemia? Non è ancora chiaro, cioè, che laè necessaria proprioc'è la Pandemia? Non è ovvio, dunque, che laserve a scongiurare una volta per tutte l'equivoco, la sfiga, ciò che ha fatto coincidere ilpeggiore possibile col momento peggiore possibile? I termini responsabile e responsabili e responsabilità, in queste ore, si inseguono in una giostra demenziale da capogiro, ciò che fa sembrare incerti anche i punti fermi e immutabili. Il primo, stranoto, è che i presunti responsabili, quelli che rimpiazzerebbero i vuoti di, sonogli impresentabili ambasciatori di centinaia di parlamentari che hanno terrore di perdere ...

La censura dei social media contro Donald Trump ha indotto il governo polacco a mettere in cantiere un progetto di legge che renderà illegale per le società come Facebook e Twitter fare altrettanto in ...Quello che sta facendo oggi Conte in Senato non è niente più e niente meno rispetto a quell’antica “compravendita”. Nell'attuale mercato delle vacche, solo il buon De Angelis (e Gramellini dopo di lui ...