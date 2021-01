ioapro | riuscita la protesta dei ristoratori a Roma | locali affollati mentre tutti guardavano il derby…

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ha avuto successo, nei ristoranti che hanno aderito, la manifestazione diaperti anche a cena, nonostante il divieto imposto dal Dpcm. E nella sera di oggi, 15 gennaio, data scelta per la “disobbedienza civile” in tutta Italia, a– dal centro alla periferia – sono stati diversi i ristoranti che hanno alzato le saracinesche e hanno servito i loro menù ai clienti che, altrettanto coraggiosamente, si sono presentati nei. Già, perché in caso di controllo, anche i clienti e non solo i gestori rischiavano la sanzione. Ma evidentemente chi si è recato al ristorante ha voluto appoggiare una categoria che rischia il collasso economico. Leggi anche:che sfidano il Dpcm a: il ristorante che apre anche a cena Alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : #ioapro riuscita

Provincia. L’iniziativa di protesta che va in scena stasera in tutta Italia con l’ormai noto hashtag #IoApro contagia anche il savonese, con alcuni locali aperti e qualche luce accesa in più. Sconti e ...PORTO RECANATI - Il bar ha deciso di accogliere i clienti anche dopo le 18 non solo per l'asporto. La titolare Emanuela Addario (ex candidata regionale Lega): «Non è una protesta politica, siamo rispe ...