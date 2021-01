Investita e uccisa da moto mentre attraversa il centro | parte processo al centauro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Dopo la sospensione delle attività giudiziarie imposta dal Covid-19,oggi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ilper la morte di Angela Eliseo, 47enne madre di tre figlida undi grossa cilindrata il 31 maggio 2018 in pienoa Maddaloni. Ilche era alla guida, Luigi Giaquinto, soldato dell’Esercito Italiano, è imputato per omicidio stradale e dovrà comparire davanti al giudice monocratico Giuseppe Meccariello; pubblico ministero è il sostituto di Santa Maria Capua Vetere Sergio Occhionero. La vicenda suscitò molto scalpore nella comunità maddalonese, dove la donna era molto conosciuta ed apprezzata per le sue attività di volontariato e solidarietà. Nel nome di Angela ...