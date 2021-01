Inter, Lukaku non ha dubbi: “Ho deciso dove chiudere la carriera” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, ha ancora un contratto lungo con i nerazzurri ma non ha mai nascosto che vorrebbe chiudere la carriera in patria. (Gabriele Maltinti/Getty Images)Romelu Lukaku è legato all’Inter da un contratto che terminerà nel giugno 2024 e attualmente non ha la minima intenzione di lasciare Milano. D’altronde in casa nerazzurra è considerato come un trascinatore, un top player. Ti potrebbe Interessare anche -> Ciccio Graziani, come sta dopo il grave incidente che l’ha colpito In una stagione e mezzo è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi e ha un ottimo rapporto con l’allenatore Antonio Conte. Nonostante ciò, il gigante belga, non ha mai nascosto che vorrebbe chiudere la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il centravanti dell’, Romelu, ha ancora un contratto lungo con i nerazzurri ma non ha mai nascosto che vorrebbelain patria. (Gabriele Maltinti/Getty Images)Romeluè legato all’da un contratto che terminerà nel giugno 2024 e attualmente non ha la minima intenzione di lasciare Milano. D’altronde in casa nerazzurra è considerato come un trascinatore, un top player. Ti potrebbeessare anche -> Ciccio Graziani, come sta dopo il grave incidente che l’ha colpito In una stagione e mezzo è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi e ha un ottimo rapporto con l’allenatore Antonio Conte. Nonostante ciò, il gigante belga, non ha mai nascosto che vorrebbela ...

