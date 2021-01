Inter-Juventus, Bastoni: “Derby d’Italia un’emozione. Ronaldo? Unico, ma dobbiamo fermarlo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si affronteranno domenica sera a "San Siro", Inter e Juventus, nel big-match valido per la 18^ giornata di Serie A.Una gara speciale per entrambe le compagini, in cerca di preziosi punti che potrebbero dare un'ulteriore slancio in chiave scudetto.A testimoniarlo sono le parole rilasciate ai microfoni di "Sky Sport" dal difensore Alessandro Bastoni, già carico in vista del Derby d'Italia in programma domenica sera allo stadio "Giuseppe Meazza"."È sempre una grande emozione. L'ho già giocata 3 o 4 volte, ma le sensazioni sono sempre le stesse: è un big match ed è un onore giocarlo. La Juve vince da tanti anni, ma il nostro percorso è cominciato con l'arrivo di mister Conte l'anno scorso, vogliamo crescere e proveremo a metterli in difficoltà. Si gioca tanto e noi non stiamo guardando la classifica, proveremo a colmare il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si affronteranno domenica sera a "San Siro",, nel big-match valido per la 18^ giornata di Serie A.Una gara speciale per entrambe le compagini, in cerca di preziosi punti che potrebbero dare un'ulteriore slancio in chiave scudetto.A testimoniarlo sono le parole rilasciate ai microfoni di "Sky Sport" dal difensore Alessandro, già carico in vista deld'Italia in programma domenica sera allo stadio "Giuseppe Meazza"."È sempre una grande emozione. L'ho già giocata 3 o 4 volte, ma le sensazioni sono sempre le stesse: è un big match ed è un onore giocarlo. La Juve vince da tanti anni, ma il nostro percorso è cominciato con l'arrivo di mister Conte l'anno scorso, vogliamo crescere e proveremo a metterli in difficoltà. Si gioca tanto e noi non stiamo guardando la classifica, proveremo a colmare il ...

