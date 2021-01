Inter in vendita, ma a chi? L'intricato futuro del club e della famiglia Zhang (Di venerdì 15 gennaio 2021) Forse il primo grande mistero è stato svelato. Tutte le notizie che hanno caratterizzato un'altra giornata di passione sul fronte cessione societaria in casa Inter lasciano intendere che Suning, almeno per il momento, non sia disposto a cedere la maggioranza. Sarebbe in vendita solo una minoranza anche sostanziosa del club nerazzurro. Serve liquidità, non meno di 150 milioni di euro, per rispondere alle esigenze immediate di una cassa che piange e che risentirà per i prossimi mesi della stretta del governo cinese sugli investimenti all'estero delle multinazionali di Pechino. Ci sono gli stipendi da pagare, dopo il rinvio del saldo delle mensilità di luglio e agosto al prossimo febbraio pare che nel cda straordinario di ieri si sia discusso della possibilità di spostare anche le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Forse il primo grande mistero è stato svelato. Tutte le notizie che hanno caratterizzato un'altra giornata di passione sul fronte cessione societaria in casalasciano intendere che Suning, almeno per il momento, non sia disposto a cedere la maggioranza. Sarebbe insolo una minoranza anche sostanziosa delnerazzurro. Serve liquidità, non meno di 150 milioni di euro, per rispondere alle esigenze immediate di una cassa che piange e che risentirà per i prossimi mesistretta del governo cinese sugli investimenti all'estero delle multinazionali di Peno. Ci sono gli stipendi da pagare, dopo il rinvio del saldo delle mensilità di luglio e agosto al prossimo febbraio pare che nel cda straordinario di ieri si sia discussopossibilità di spostare anche le ...

