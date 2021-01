Infermiera morta nel sonno a Piedimonte San Germano | Elisabeth aveva 39 anni

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 15 gennaio 2021)nelSan. Aquino eSansono in lutto per la scomparsa improvvisa diDurazzo,trentanovenne dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, moglie e madre. La donna è stata colta nelda un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiocircolatorio, che non le ha lasciato scampo.Durazzo,dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, èa trentanove. Una scomparsa la sua, avvenuta nelper cause naturali, che ha scossoSan, Comune del Frusinate. La comunità è ...